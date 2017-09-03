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Пограничники усилили контроль границы из-за учений "Запад-2017"
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники усилили контроль границы из-за учений "Запад-2017"

Госпогранслужба проводит командно-штабные учения

03.09.17 38
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Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает 112 Украина.

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", – отметил он.

По словам Слободяна, в Беларусь задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

"Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", – подчеркнул он.

Напомним, Киев отправит в Беларусь двоих верификаторов для наблюдений за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017".

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