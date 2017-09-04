Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе" по прозвищу "Профессор". Об этом сообщил глава столичной Нацполиции Андрей Крищенко.
"В криминальном мире он имел прозвище "Профессор", пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей. Следующие три года ему запрещен въезд в Украину, и теперь еще на одного "профессора" в Украине стало меньше. Работаем дальше", - написал он.