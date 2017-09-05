Убытки от АЧС в Украине составили более 1 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины.

"Дело прежде всего в неэффективных государственных мероприятиях по преодолению эпидемии, которые уже стоили сотен тысяч голов животных и более 1 млрд гривен убытков, потери доступа к международным рынкам и резкого роста цены на свинину для населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ассоциации подчеркнули, что государство не ведет эффективную работа по снижению популяции диких свиней.

"У нас нет четкого регулируемого подхода к депопуляции диких животных... То есть, Государственное агентство лесных ресурсов Украины по указанию МинАПК должно создавать охотничьи бригады на местах, в состав которых включались бы районные инспекторы ветмедицины, представители органов местного самоуправления, полиции, управления ГСЧС, охотники и егеря. Таким образом, отстрел животных четко бы контролировался и о каждом больном животном становилось сразу бы известно", - отмечают в ассоциации.

Напомним, забор на границе с Украиной и Беларусью построит Польша.