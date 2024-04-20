Польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной: где можно проехать

Как рассказали в ГПСУ, на польской стороне в очереди ожидают более 1,7 тыс. фур.

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В субботу, 20 апреля, после 09:00 польские протестующие завершили блокаду перед пунктами пропуска "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчева". Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины со ссылкой на информацию, полученную от Пограничной стражи Республики Польша.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях уже осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время на въезд в Украину перед указанными пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

В ГПСУ просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

16 апреля стало известно о прекращении блокирования польскими протестующими пункт пропуска "Долгобычев — Угринов". В тот день на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска фиксировали очередь в 100 грузовиков.

Как писал Фокус, в марте в Польше одновременно состоялось более 580 акций протеста по всей стране. Митингующие тогда перекрыли все автодороги страны.

Стоит напомнить, что протесты на границах против украинских товаров якобы направлены на исправление "неравенства" в торговом балансе между Украиной и Евросоюзом. Однако, как считают в издании РоІітісо, доказательств того, что европейские фермеры страдают от конкуренции со стороны Украины, нет.