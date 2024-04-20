Польські фермери розблокували два пункта пропуску на кордоні з Україною: де можна проїхати

Як розповіли у ДПСУ, на польському боці у черзі очікують понад 1,7 тис фур.

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У суботу, 20 квітня, після 09:00 польські протестувальники завершили блокаду перед пунктами пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова". Про це повідомляє державна прикордонна служба України з посиланням на інформацію, отриману від Прикордонної варти Республіки Польща.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках вже здійснюється у звичайному режимі.

На цей час на в’їзд в Україну перед зазначеними пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

У ДПСУ просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

16 квітня стало відомо про припинення блокування польськими протестувальниками пункт пропуску "Довгобичів – Угринів". Того дня на виїзд з України перед цим пунктом пропуску фіксували чергу у 100 вантажівок.

Як писав Фокус, у березні в Польщі одночасно відбулося понад 580 акцій протесту по всій країні. Мітингувальники тоді перекрили всі автошляхи країни.

Варто нагадати, що протести на кордонах проти українських товарів нібито спрямовані на виправлення "нерівності" в торговельному балансі між Україною та Євросоюзі. Однак, як вважають у виданні Рolitico, доказів того, що європейські фермери страждають від конкуренції з боку України, немає.