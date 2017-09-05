Президент Молдовы запретил своим военным участвовать в учениях на территории Украины

Додон потребовал, чтобы все приготовления к Rapid Trident-2017 были отменены

Президент Молдовы Игорь Додон запретил военным Молдовы участвовать в международных военных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут на территории Украины.

"Военные Молдовы не принимают участие в военных учениях за пределами страны", - написал он на своей странице в Facebook.

Додон также опубликовал официальную переписку с заместителем министра обороны страны Георге Галбурой.

Как сообщает NewsMaker , представитель оборонного ведомства Молдовы в конце августа сообщил президенту об участии в международных учениях 57 молдавских военных. Он также отмечал, что солдаты участвуют в учениях с 1996 года в рамках программы "Партнерство ради мира". При этом все финансовые и организационные вопросы берет на себя принимающая сторона-организатор.

В ответ Додон отметил, что, согласно законодательству Молдовы, разрешение на участие в учениях должен дать глава государства, однако он не давал подобных распоряжений.

Додон потребовал, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Напомним, Rapid Trident-2017 пройдут в начале сентября во Львовской области. Ожидается, что в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров.