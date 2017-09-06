Холодная вода для киевлян может подорожать

Тариф на холодную воду для киевлян может вырасти еще на 20%.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Подорожание связано с ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.
По информации протокола Открытого обсуждения о необходимости пересмотра указанных тарифов, цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так:
9,47 грн - за 1 куб.м. холодного водоснабжения;
8,99 грн - за 1 куб.м. - водоотведения.
Итого: 18,46 грн.
В настоящее время потребителям - владельцам квартир, арендаторам или квартиросъемщикам в многоквартирном доме (с использованием внутридомовых систем) в Киеве централизованное водоснабжение обходится в 8,436 грн за 1 куб.м, а централизованный водоотвод - 7,356 за 1 куб.м. Итого: 15,792 грн.