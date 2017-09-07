Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Укрпочта стала лицензированым поставщиком газа

Укрпочта стала лицензированым поставщиком газа

Укрпочта стала лицензированым поставщиком газа
Фото: Укрпочта

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ

07.09.17 378
200

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта".

Об этом сообщают "Українські Новини".

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

Напомним, в Укрпочте объяснили, зачем хотят получить лицензию на поставку газа.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Польша готова поставлять в Украину до 7 миллиардов кубов газа в годВ Укрпочте объяснили, зачем хотят получить лицензию на поставку газаУкрпочта хочет поставлять газ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24555
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10818
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4428
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4334
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2209
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1327
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2938
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 5039 / 7703
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3666 / 3978
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2596 / 55191
  4. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2513 / 3133
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2354 / 7745
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2178 / 2487
  7. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 1697 / 2826
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 30 / 55191
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 1910
  3. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 16 / 7703
  4. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 16 / 2826
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 13 / 7745
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2487
  7. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 9 / 3978
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.