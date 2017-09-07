Под аркой Керченского моста прошло первое судно

Под аркой Керченского моста сегодня, 7 сентября, прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Теплоходом, который первым прошел под аркой так называемого Керченского моста, стало судно "Копан". Загрузившись в Мариупольском порту 14,5 тысячами тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением", – пресс-службе украинского предприятия Мариупольский морской торговый порт.

8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" совершит переход Керченский проливом и впервые пройдет под недавно установленной аркой строящегося моста.

С 28 по 31 августа российские оккупанты перекрывали судоходство в Керченском проливе для строительства моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две компании из Нидерландов причастны к строительству Керченского моста

Напомним, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.