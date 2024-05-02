Постоянный представитель Украины в ООН намекнул на уничтожение Крымского моста в 2024 году (фото)

Украинский дипломат Сергей Кислица перечислил 6 основных типов мостов и каждый из них проиллюстрировал соответствующим изображением. Вместо Крымского моста постпред оставил пустое место.

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Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН, намекнул на разрушение Крымского моста. В сервисе микроблогов Х он опубликовал соответствующее фото.

На картинке представлены с разными видами мостов — арочные, вантовые, висячие и другие. В категории "Керченские мосты" на картинке нет ничего.

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Один периметр обороны потерян: охрана Крымского моста значительно уменьшилась, – ВМС ВСУ

"Перечень 6 основных типов мостов 2024 года: арочные мосты, консольные мосты, вантовые мосты, висячие мосты, арочные мосты, разводные мосты", — говорится в сообщении.

Фото: Twitter

Крымский мост и заявление Зеленского

Украина намерена уничтожить Крымский мост и другие инфраструктурные объекты РФ на оккупированных территориях. По словам президента Владимира Зеленского, украинские войска имеют планы на контрнаступательные операции в 2024 году. Ожидается, что они дадут положительный результат.

Зеленский заявил, что у войск РФ есть и другие способы поставлять вооружение для войны с Украиной на оккупированные территории. Например, те же аэродромы, с которых вылетают боевые самолеты для нанесения ударов бомбами и ракетами.

Напомним, 10 января полковник ВСУ Владислав Селезнев назвал оружие, которое для этого нужно. Ключевым элементом, который позволит разрушить Керченский мост, являются немецкие ракеты Taurus. В частности, Украине нужны американские ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа.