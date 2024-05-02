Постійний представник України в ООН натякнув на знищення Кримського мосту у 2024 році (фото)

Український дипломат Сергій Кислиця перерахував 6 основних типів мостів та кожен з них проілюстрував відповідним зображенням. Замість Кримського мосту постпред залишив пусте місце.

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Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН, натякнув на руйнування Кримського мосту. У сервісі мікроблогів Х він опублікував відповідне фото.

На картинці представлені з різними видами мостів — арочні, вантові, висячі та інші. У категорії "Керченські мости" на картинці немає нічого.

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"Перелік 6 основних типів мостів 2024 року: аркові мости, консольні мости, вантові мости, висячі мости, аркові мости, розвідні мости", – йдеться у дописі.

Фото: Twitter

Кримський міст і заява Зеленського

Україна має намір знищити Кримський міст та інші інфраструктурні об'єкти РФ на окупованих територіях. За словами президента Володимира Зеленського, українські війська мають плани на контрнаступальні операції у 2024 році. Очікується, що вони дадуть позитивний результат.

Зеленський заявив, що у військ РФ є й інші способи постачати озброєння для війни з Україною на окуповані території. Наприклад, ті ж аеродроми, з яких вилітають бойові літаки для завдання ударів бомбами та ракетами.

Нагадаємо, 10 січня полковник ЗСУ Владислав Селезньов назвав зброю, яка для цього потрібна. Ключовим елементом, який дозволить зруйнувати Керченський міст, є німецькі ракети Taurus. Зокрема, Україні потрібні американські ATACMS із бойовою частиною осколково-фугасного типу.