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Главная » Страна » С начала АТО более 3 тысяч человек освободили из плена боевиков, – СБУ

С начала АТО более 3 тысяч человек освободили из плена боевиков, – СБУ

С начала АТО более 3 тысяч человек освободили из плена боевиков, – СБУ
Украинские пленные в Донбассе / Фото: Интерфакс

По состоянию на 7 сентября в заложниках боевиков находятся 144 человека

07.09.17 9
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В течение вооруженного конфликта в Донбассе из плена боевиков были освобождены 3 138 человек. Об этом сообщил руководитель Объединенного центра Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения заложников в районе АТО Юрий Качанов, передает УНИАН.

По его словам, в рамках выполнения возложенных на центр задач было организован учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести.

Качанов отметил, что центр начал работу 7 апреля 2014 – с самого начала антитеррористической операции на востоке Украины.

"За время существования учета, с 7 апреля 2014 года, при содействии центра были найдены, а также освобождены 3 тысяч 138 человек. Среди них есть и военнослужащие, и гражданские лица, в журналисты, и так далее. Это разные слои населения", – сказал он.

"В настоящее время, по состоянию на сегодня (7 сентября, – ред.), в заложниках находятся 144 человека и считаются пропавшими без вести 410 человек", – сообщил руководитель Объединенного координационного центра.

Напомним, по состоянию на 2 сентября 2017 года в заложниках у боевиков находились 144 украинца.

31 июля Юрий Тандит сообщал, что террористы ОРДЛО удерживают в плену 137 украинцев.

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