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Две трети пищевых отравлений в Украине происходят в детских колективах

Две трети пищевых отравлений в Украине происходят в детских колективах
Иллюстративное фото

Такова статистика за текущий год

08.09.17 12
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В этом году почти 70 % (66,7%) вспышек отравлений в Украине происходили в организованных детских коллективах.

На сегодняшний день санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной, отмечают в Госпродпотребслужбе Украины.

В текущем году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах, за исключением Луганской области. Наибольшее количество - в Одесской (12) и Киевской (7) областях.

За 8 месяцев текущего года работники Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 105 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 1461 человек, в том числе 1089 (74,5%) детей.

За аналогичный период 2016 года была расследована 101 вспышка, в результате которых пострадали 2102 человека, в том числе 967 детей (46%).

На объектах общественного питания и торговли зарегистрировано 16 вспышек, среди населения в быту - 19 вспышек. Расследовано 66 случаев заболевания ботулизмом с 71 пострадавшим, среди которых 40 связано с употреблением рыбных продуктов. Больше всего людей пострадало в Запорожской (11 больных) и Винницкой (9) областях. Зарегистрировано 7 летальных случаев ботулизма, в частности, по одному случаю в Винницкой, Донецкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях и в Киеве. По результатам проведенного эпидрасследования установлено, что 2 летальных исхода заболевания, вероятно, связаны с рыбными продуктами промышленного производства, а в других случаях рыбные продукты были приобретены в местах стихийной торговли или изготовлены в домашних условиях.

В ходе санитарно-эпидемических расследований причин и условий, приведших к возникновению и распространению инфекционных болезней, установлено, что основными причинами, которые способствовали возникновению вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений (в частности, ботулизма), были грубые нарушения санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, а именно: технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима при хранении сырья и готовой продукции, дезинфекционного режима, правил личной гигиены лицами, принимавшими участие в приготовлении блюд, несоблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов, нарушение сроков прохождения медицинских осмотров работниками и приобретение продуктов питания в местах несанкционированной торговли.

В Госпродпотребслужбе считают, что осложнение эпидемической ситуации в стране напрямую связано с определенными законодательством особенностями осуществления государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности, которые делают невозможным осуществление Госпродпотребслужбой государственного санитарно-эпидемического надзора и контроля над соблюдением требований санитарного законодательства, как того требует ситуация - оперативно и в необходимом объеме.

В пресс-службе подчеркнули: если раньше большая часть объектов проверялась ежегодно, то сейчас один раз в 3-5 лет. Мораторий на проведение проверок в текущем году, введенный в соответствии с Законом Украины "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", фактически вообще не дает возможности своевременно проводить необходимые обследования и усложняет организацию противоэпидемических мероприятий на объектах.

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