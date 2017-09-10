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Главная » Страна » Омелян осудил "неуправляемую" Укрзализныцю за блокирование Саакашвили

Омелян осудил "неуправляемую" Укрзализныцю за блокирование Саакашвили

Омелян осудил "неуправляемую" Укрзализныцю за блокирование Саакашвили
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

УЗ, мол, стала площадкой для политических игр и неслыханной коррупции

10.09.17 57
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Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Укрзализныця стала "фактически неуправляемой" и призвал руководство УЗ оставаться в правовом поле.

Ситуацию с отказом Укрзализныци отправлять поезд с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили на борту Омелян прокомментировал в Facebook.

"С января 2017 года, после передачи Укрзализныци из-под управления Министерства инфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции", - заявил Омелян.

"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - добавил глава Мининфраструктуры.

Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планирует вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.  

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