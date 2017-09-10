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Главная » Страна » Саакашвили уже в Украине

Саакашвили уже в Украине

Саакашвили уже в Украине
Фото: соцсети

Политик приветствует соратников

10.09.17 330
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Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили перешел на территорию Украины и позирует журналистам.

Фото Саакашвили на украинской земле опубликовала Страна.ua.

Напомним, Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.

В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.

Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.   Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.  

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