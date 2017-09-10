В сети появилось видео, на котором Михаил Саакашвили и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в компании сторонников движутся по улицам Львова.



Ролик размещен на странице Саакашвили в Facebook.



На видео политики фотографируются с людьми, улыбаются и выкрикивают "Слава Украине".

Напомним, Саакашвили уже в Украине приветствует соратников.

На пункте пропуска "Шегени" активисты и соратники Саакашвили побили пограничников и «втащили» политика на территорию Украины.

Саакашвили намеревался прибыть в Украину поездом Перемышль - Киев, несмотря на то, что на границе его не хотят пропускать из-за лишения гражданства. "Укрзализныця" отказалась осуществлять рейс, пока он не сойдет с поезда.



В конце концов, лишенный украинского гражданства политик решил вернуться к плану перейти границу на автобусе. Выбрал для этого ближайший к железнодорожной станции пункт Шегини.



Экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планировал вернуться в Украину. Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.



Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты. Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину. Накануне в польском Жешуве Саакашвили встретился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая объяснила, что решила поддержать его, чтобы "остановить авторитаризм" в Украине.



В конце июля президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.