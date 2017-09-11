АТО: враг все чаще применяет минометы разных калибров

10 сентября количество обстрелов позиций сил антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных группировок продолжило увеличиваться. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время все чаще фиксируется работа минометов различных калибров.

Продолжает увеличиваться активность противника на луганском направлении, которое ранее было относительно спокойным.

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие. В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет.

На донецком направлении вчера после 18:00 российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево и Песков. А около 21:00 вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применили миномет калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались наши укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью враг дважды бил из гранатометов по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета – по Новотошковскому.