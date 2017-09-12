Евросоюз не признает выборы в оккупированном Крыму

ЕС непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает РБК-Украина.

"Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признан представителем территорий, которые являются украинскими", – прокомментировал представитель ЕВС губернаторские выборы в Севастополе 10 сентября.

В заявлении также говорится, что Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, 10 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы.

В МИД Украины заявили, что проведение Российской Федерацией так называемых "местных выборов" в Севастополе является очередным грубым нарушением международного законодательства.