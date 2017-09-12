Саакашвили не подписал документы о незаконном пересечении границы, – ГПСУ

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Михеил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения границы, а его окружение блокирует пограничный наряд, оказывает сопротивление законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

После прорыва границы при участии Саакашвили Госпогранслужба обратилась ко всем участникам указанных действий, юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы.

"В течение вчерашнего дня к пункту пропуска прибыли 14 граждан Украины и других государств для решения этого вопроса. Поскольку Михеил Саакашвили не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать, сегодня пограничный наряд прибыл к месту его временного проживания, в гостиницу "Леополис" во Львове, для того, чтобы уже во второй раз сообщить ему о факте незаконного пересечения границы, подписать и вручить необходимые процессуальные документы", – говорится в сообщении.

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Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.