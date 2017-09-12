Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Саакашвили не подписал документы о незаконном пересечении границы, – ГПСУ
(Не) возвращение Саакашвили в Украину

Саакашвили не подписал документы о незаконном пересечении границы, – ГПСУ

Саакашвили не подписал документы о незаконном пересечении границы, – ГПСУ
Михеил Саакашвили / Фото: УНИАН

Госпогранслужба обратилась ко всем участникам воскресного "прорыва" с просьбой юридически оформить факт пересечения границы

12.09.17 130
000

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Михеил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения границы, а его окружение блокирует пограничный наряд, оказывает сопротивление законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

После прорыва границы при участии Саакашвили Госпогранслужба обратилась ко всем участникам указанных действий, юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы.

"В течение вчерашнего дня к пункту пропуска прибыли 14 граждан Украины и других государств для решения этого вопроса. Поскольку Михеил Саакашвили не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать, сегодня пограничный наряд прибыл к месту его временного проживания, в гостиницу "Леополис" во Львове, для того, чтобы уже во второй раз сообщить ему о факте незаконного пересечения границы, подписать и вручить необходимые процессуальные документы", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В отель во Львове, где остановился Саакашвили, пришли полиция и пограничникиТимошенко попала в базу "Миротворца"Саакашвили заявил, что готов умереть за украинский народ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10768
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 10588
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4720
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3532
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2870
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8485
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1186
  1. Москвичи сказали "Нет!" Путину 6380 / 6998
  2. В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР 3740 / 4246
  3. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 3515 / 3833
  4. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 3150 / 3449
  5. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 2749 / 3075
  6. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2507 / 3957
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2329 / 63840
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 23 / 63840
  2. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 13 / 3449
  3. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 11 / 1543
  4. Будут сидеть. Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках 8 / 1420
  5. С похищенным в Беларуси украинцем в краснодарском СИЗО встретился адвокат 5 / 1824
  6. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 5 / 3075
  7. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 5 / 3833
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.