Бывшего и.о. директора Укрхимтрансаммиака суд отправил под домашний арест

Соломенский суд Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, поддержанное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" – круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба САП.
9 сентября 2017 следственный судья Соломенского районного суда города Киева избрал следующие меры задержанным 8 сентября лицам, которые подозреваются в завладении и легализации более 40 млн грн средств Укрхимтрансаммиака:
- бывшему исполняющему обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" – круглосуточный домашний арест;
- соучастнику – руководителю частного предприятия – заключение под стражей с альтернативой внесения залога 1,5 млн грн;
- другому соучастнику – руководителю частного предприятия – заключение под стражей с альтернативой внесения залога 1 млн грн.
Прокуроры САП готовят апелляционную жалобу на решение судьи по мерам пресечения.
Напомним, 8 сентября проводились обыски в здании ГП "Укрхимтрансаммиак", НАБУ сообщило о задержании трех человек, подозреваемых в хищении 40 млн грн.