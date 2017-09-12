СБУ объявила в розыск Черновецкого

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц, сообщают "Украинские новости".
Указано, что экс-мэр разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.
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Дата его исчезновения - 24 июля 2017 года, место исчезновения не указано.
Черновецкий подозревается по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Суд разрешил задержание подозреваемого с целью привода.
Отметим, ранее Генпрокуратура объявила подозрение Черновецкому. По версии следствия, он нанес ущерб Киеву на сумму около 250 млн гривен. После этого Черновецкий назвал Луценко пьяницей и мстительным негодяем.