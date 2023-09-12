"Войны не было": Черновецкий поддержал Россию в борьбе против Украины (видео)

По мнению экс-мэра Киева, украинские войска пытались "захватить" Донецк и Луганск, поэтому Россия "начала операцию для их защиты".

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Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий снова отличился скандальным заявлением, отметив, что Россия не воюет против Украины. "24 канал" в Telegram опубликовал его видео о поддержке боевых действий.

По его словам, "войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет". По мнению экс-главы столицы, украинские войска пытались захватить Донецк и Луганск, поэтому Россия "начала операцию, чтобы защитить их".

"Военная операция для того, чтобы запугать идиотов и начинать вести переговоры, да, она проходит", — заявил он.

Дело против Черновецкого

В Офисе генпрокурора 20 июня 2022 года сообщили о том, что Леониду Черновецкому сообщили о подозрении. Его обвинили в публичных призывах и распространении материалов с призывами к изменению государственной границы Украины.

Следствие установило, что на следующий день после начала полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину Черновецкий опубликовал в соцсетях сообщения, в которых высказался о необходимости признать границы оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей как самостоятельные субъекты.

Фото: Facebook

Сам экс-мэр Киева заявил, что считает войну против Украины преступлением. Обвинения со стороны Офиса генпрокурора расценил как "полное недоразумение".

Напомним, в июне 2022 года Фокус разбирался в том, кого РФ выбрала в качестве гауляйтеров. Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов — кто они такие, российские ставленники в Запорожье и Херсоне, которые ведут регион к катастрофе.