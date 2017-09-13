Климкин: Перед размещением миротворцев в Донбассе Россия должна вывести своих наемников

Не может быть и речи о территориальных ограничениях мандата миссии

Украина настаивает на том, что миротворцы ООН должны зайти в Донбасс только после того, как Россия выведет оттуда все свое вооружение и наемников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции. А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный контингент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое и не только правовое пространство", - отметил Климкин.

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Глава МИД Украины также подчеркнул, что не может быть и речи о территориальных ограничениях мандата миссии – он должен охватывать всю оккупированную территорию и неконтролируемый участок украинско-российсской границы.

Климкин отметил, что проект резолюции готов, но официально он будет подан после детального обсуждения со всеми друзьями и партнерами. Он напомнил, что российский проект уже подан, и если Украина, не заручившись поддержкой всех, не только наших друзей, но и тех, кто детально не отслеживает эти вопросы, внесет еще один, кто-то может начать дискуссию об их возможном сближении, а "это не будет играть на нашу пользу".

"Резолюция должна запустить работу по ее подготовке (миротворческой миссии, - ред.) - она будет содержать просьбу к Генеральному секретарю ООН направить соответствующую миссию, которая на месте определится относительно параметров, условий и многих вещей будущей миротворческой миссии и доложит Генеральному секретарю, который потом представит этот доклад со своими предложениями на рассмотрение Совета Безопасности", - объяснил Климкин.

Напомним, украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение Совету безопасности проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.