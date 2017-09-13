Суд арестовал одного из участников "прорыва" Саакашвили

Суд арестовал на два месяца одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"За позорное нападение на пограничников, защитников государственной границы Украины, сегодня во Львове одном из нападавших судом избрана мера пресечения – арест на два месяца без права внесения залога", - написал он.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.