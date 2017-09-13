Чубаров рассказал план вызволения Чийгоза

Украина будет просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, передает Украинская правда.

"Мы с адвокатами уже выстроили дальнейший план, как спасать Ахтема Чийгоза, как освободить других политических узников", - заявил он на митинге в поддержку Чийгоза.

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Чубаров сообщил, что, подавая апелляцию и двигаясь к Европейскому суду по правам человека, Украина будет пытаться принудить Россию экстрадировать Чийгоза в Украину. По его словам, то, что в приговоре "Верховный суд" аннексированного Крыма вынужден был назвать Чийгоза гражданином Украины, дает определенный шанс и механизм задействовать данный инструмент.

Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года.