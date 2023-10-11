"Заткнули свои рты": в Меджлисе рассказали о настроениях оккупантов в Крыму

Жители полуострова видят, что оккупанты имеют низкий моральный дух, на что также влияет то, что ВСУ бьют по военным объектам на полуострове.

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Жители оккупированного Крыма понимают, что полуостров уже перестал быть территорией для отдыха, а армия РФ слабая. Об этом "24 Каналу" рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, добавив, что уверенности нет даже у их так называемых военных.

По его словам, Крым не сможет долго сопротивляться, а крымчане все чаще жалуются на цены и рост безработицы.

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"Люди говорят, что выдержат это, но понятие "выдержим" переходит в постоянную фазу", — подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он отметил, что жители Крыма видят, что российские оккупанты имеют низкий моральный дух, на что, в частности, влияет возможность Украины доставать по военным объектам на полуострове.

"В прошлом году в это время оккупанты уже говорили о предстоящем успешном сезоне в Крыму. Сейчас рты свои заткнули, море уже не такое теплое, солнце греет не туда, где они рассчитывали", — подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он добавил, что украинцы в Крыму говорят, что пусть сейчас будет труднее, лишь бы только потом было без россиян.

Напомним, что артизаны "Атеш" обнаружили склад с топливом ВС РФ в оккупированном Крыму. На нем обнаружили около 8 автоцистерн. Периодически враг продолжает подвозить горючее.

Ранее сообщалось, что партизаны попали на военный аэродром РФ в Крыму. На аэродроме партизаны заметили большое количество персонала для обслуживания вражеской авиации.