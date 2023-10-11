"Заткнули свої пельки": в Меджлісі розповіли про настрої окупантів в Криму

Жителі півострова бачать, що окупанти мають низький моральний дух, на що також впливає те, що ЗСУ б'ють по військових об'єктах на півострові.

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Жителі окупованого Криму розуміють, що півострів вже перестав бути територією для відпочинку, а армія РФ слабка. Про це "24 Каналу" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, додавши, що впевненості немає навіть у їхніх так званих військових.

За його словами, Крим не зможе довго чинити опір, а кримчани все частіше скаржаться на ціни і зростання безробіття.

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"Люди кажуть, що витримають це, але поняття "витримаємо" переходить у постійну фазу", – підкреслив Ахтем Чийгоз.

Він зазначив, що жителі Криму бачать, що російські окупанти мають низький моральний дух, на що, зокрема, впливає можливіть України діставати по військових об'єктах на півострові.

"Минулого року у цей час окупанти вже говорили про майбутній успішний сезон в Криму. Зараз пельки свої заткнули, море вже не таке тепле, сонце гріє не туди, де вони розраховували", – наголосив Ахтем Чийгоз.

Він додав, що українці в Криму говорять, що нехай зараз буде важче, лиш би тільки потім було без росіян.

Нагадаємо, що артизани "Атеш" виявили склад з паливом ЗС РФ в окупованому Криму. На ньому виявили близько 8 автоцистерн. Періодично ворог продовжує підвозити пальне.

Раніше повідомлялося, що партизани потрапили на військовий аеродром РФ в Криму. На аеродромі партизани помітили велику кількість персоналу для обслуговування ворожої авіації.