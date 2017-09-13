Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили собирается 19 сентября 2017 года приехать в Киев. Об этом он сообщил во время выступления на Центральной площади в Черновцах.

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19, это день, насколько я слышал, архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать. Мы все переместимся в Киев, и там будем находиться. Это будет начало", - заявил политик.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.