В Киеве произошла резня со стрельбой

В столице на улице Бориспольской возле метро "Красный хутор" произошла массовая драка возле спорткомплекса.

Шесть человек с травмами госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Предварительно установлено, что конфликт возник из-за имущественного спора за здание комплекса. Новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещение. Утром между ними и людьми, которые там занимались спортом, возник конфликт, а затем – драка.

В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные убежали), еще у одного – из травматического оружия, у остальных – травмы тела. Информация о пострадавших еще уточняется.

Всех участников конфликта, которые находились на месте, доставили в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших – устанавливают и разыскивают.

Правоохранители также устанавливают личности владельцев спортклуба и проверяют документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью.

Напомним, чаще всего домушники орудуют в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах столицы.