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Ситуация в Донбассе

За время АТО покончили жизнь самоубийством более 500 украинских военных

За время АТО покончили жизнь самоубийством более 500 украинских военных
Фото: Минобороны

Почти 85% суицидов совершают участники АТО в возрасте до 40 лет

18.09.17 94
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За период проведения антитеррористической операции на Донбассе более 500 украинских военных покончили жизнь самоубийством вследствие посттравматического синдрома. Об этом сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Facebook.

"По результатам аналитической работы специалистов национального государственного института социальной и судебной психиатрии МЗ Украины – почти 85% суицидов совершают участники АТО в возрасте до 40 лет, большую часть из них составляют лица до 30 лет (45,5% от всех)", – написала Богомолец.

По ее словам, одним из самых существенных среди факторов, связанных с суицидом, оказался "состояние алкогольного или наркотического опьянения во время совершения суицида". Он был зафиксирован у 51% погибших. Среди механизмов суицида значительно превосходят по частоте - ранения от огнестрельного оружия (61%) и повешение (31%).

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