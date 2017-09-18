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Главная » Страна » Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ

Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ

Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ
Фото из открытых источников

Сотни подозреваемых в коррупции толстосумов из Украины и России получили паспорта ЕС по схеме "золотых виз"

18.09.17 612
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Известные украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в эту страну. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Так, по информации пресс-секретаря Коломойского, тот получил паспорт Кипра, "учитывая его значительные инвестиции в эту страну".

Адвокат, представляющий интересы Боголюбова, сообщил то же самое о своем клиенте. По его словам, Боголюбов получил гражданство Кипра в 2010 году "в обмен на значительные инвестиции в эту страну (через определенные компании), и это полностью соответствовало требованиям законодательства на то время".

В предыдущей статье The Guardian писал, что сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта ЕС по так называемой схеме "золотых виз". Кипр, в частности, начиная с 2013 года, заработал более 4 миллиардов евро, предоставляя гражданство очень богатым людям.

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