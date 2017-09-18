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Главная » Страна » Волкер заявил, что Украина и Грузия не готовы к НАТО

Волкер заявил, что Украина и Грузия не готовы к НАТО

Волкер заявил, что Украина и Грузия не готовы к НАТО
Иллюстративное фото

Тбилиси на пути к альянсу добился больших успехов, чем Киев

18.09.17 337
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наша страна и Грузия на текущий момент не соответствуют требованиям, которые позволяют вступить в блок НАТО. 

Об этом сообщает Грузия Online.

Сравнивая достижения официального Киева и Тбилиси на пути к НАТО, Волкер отметил, что Грузия достигла больших успехов, чем Украина. 

"По сравнению с Украиной у Грузии больший прогресс. Я говорю о прозрачности, том вкладе, который Грузия внесла в международную безопасность, реформах в оборонной сфере, борьбе с коррупцией. Однако не думаю, что в НАТО сегодня кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию членом. В Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия, как в других странах НАТО, и она должна подготовиться к тому, чтобы быть в первых рядах, когда НАТО примет решение о дальнейшем расширении", - отметил специальный представитель США.

Напомним, Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе.

 

 

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https://www.dobovo.com/ru/
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