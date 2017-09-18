Госдолг Украины в 2018 году "съест" 176 млрд грн

Объем платежей по погашению государственного долга на 2018 год прогнозируется в размере 175 725,5 млн грн, что на 46 166,5 млн грн больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", который обнародован на сайте Верховной Рады.

Использование этих средств будет отражено в спецфонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов.

На погашение внешнего государственного долга уйдет 61 701,3 млн грн, или на 30 763,3 млн грн больше плана на 2017 год, погашение внутреннего государственного долга – 114 024,2 млн грн, или на 15 403,2 тыс. грн больше плана на 2017 год.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется в объеме 130 200,3 млн грн, что на 16 932,0 млн грн больше плана на 2017 год.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018 году 79 340,3 млн гривен.

Увеличение указанных расходов связано с ростом государственного внутреннего долга, что обусловлено необходимостью осуществления сверхплановых заимствований с целью капитализации государственных банков и предоставления кредитов ФГВФЛ и финансирования дефицита государственного бюджета за счет внутренних государственных заимствований, а также стоимости долговых инструментов на внутреннем финансовом рынке.

Обслуживание внешнего государственного долга на 2018 год запланировано в сумме 50 860,1 млн гривен. Увеличение расходов на обслуживание внешнего государственного долга обусловлено ростом прогнозного официального курса гривны к доллару США.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 305 925,8 млн грн, из которых 193 364,4 млн грн – выплаты по внутреннему долгу и 112 561,4 млн грн составляют выплаты по внешнему долгу.

Напомним, Украина может занять у иностранцев миллиард долларов уже в сентябре.