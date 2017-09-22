Киев разочарован нежеланием румынского президента вести диалог с украинским

Клаусу Йоханнису не понравился наш закон "Об образовании"

Украина разочарована решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить визит из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бецы в комментарии AFP, сообщает Сегодня.

"Мы разочарованы тем, что румынская сторона не хочет, чтобы у лидеров был диалог", – сказала она.

Напомним президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину из-за принятия нового закона об образовании.

"В результате, когда я узнал об этом законе, я отменил мой визит в Украину, а также отменил прием спикера парламента, который был намечен в конце сентября в Бухаресте, направив таким образом весьма серьезные дипломатические сигналы", - заявил Йоханнис.