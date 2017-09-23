Вокруг взорвавшегося военного склада на Донетчине нашли 150 снарядов

Вблизи военного склада в Никольском районе Донецкой области, где вчера произошли пожар и взрывы, пиротехники изъяли 150 боеприпасов.

Об этом сообщает главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В частности, в селе Новоянисоль пиротехники выявили и изъяли 8 взрывоопасных предметов, на открытой территории вблизи села - 142 боеприпаса. Завершено обследование территории населенного пункта. В настоящее время осуществляется обследование открытой территории за пределами села Новоянисоль. Всего обследована территория площадью 20 га.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook сообщил, что пожар на складе боеприпасов был ликвидирован сегодня в 5.47.

Задокументированы повреждения по 14 адресам: в основном оконные блоки, кровли и заборы. Информация о пострадавших не поступала.

В поселке Новоянисоль проживает 450 человек. Во время вчерашних событий 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было, хотя все необходимое для этого силами ГСЧС было подготовлено.

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Как ранее сообщалось, по факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.

Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.