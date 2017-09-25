У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство

Соратник Михеила Саакашвили и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявляет, что президент Петр Порошенко может лишить его гражданства Украины.

Об этом он пишет в Facebook.

Сакварелидзе отметил, что эта информация пока не подтверждена.

"Только что получил неофициальную и пока окончательно не подтвержденную информацию о том, что Петр Алексеевич Порошенко собирается вскоре забрать гражданство у меня, а также у некоторых других нелояльных к нему людей из числа тех, кому он сам его и дал два года назад", - сообщает Сакварелидзе.

Ранее стало известно, что суд признал подозрение Давиду Сакварелидзе по делу "прорыва" экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили через границу, обоснованным. Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).