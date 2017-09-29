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Главная » Страна » США выделят Украине более $5 млн на предотвращение киберугроз

США выделят Украине более $5 млн на предотвращение киберугроз

США выделят Украине более $5 млн на предотвращение киберугроз
Фото из открытых источников

Кибератаки способны подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества

29.09.17 70
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Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву более $5 млн на укрепление способности Украины предотвращать киберугрозы. Об этом говорится в совместном заявлении о первом двустороннем диалоге США-Украина по вопросам кибербезопасности, передает пресс-служба посольства США.

Сегодня, 29 сентября, США и Украина провели в Киеве первый двусторонний диалог по вопросам кибербезопасности.

В подтверждение обязательства США по поддержке кибербезопасности в Украине посол Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты предоставят более пяти миллионов долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки.

Американские дипломаты отметили, что диалог укрепил двустороннее сотрудничество по вопросам кибербезопасности и киберполитикы на межправительственном уровне.

Признавая важность киберугроз, участники встречи поделились подходами к организации структур по политике кибербезопасности и ответных процедур на киберинциденты.

Они обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем, а также обменялись взглядами относительно мер по укреплению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ. Участники также рассмотрели действующие меры США по предоставлению Украине помощи по вопросам кибербезопасности.

Обе стороны также подтвердили свою готовность к сохранению открытого, взаимосовместимого, надежного и безопасного Интернета. Они также выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные злостные действия в области кибердеятельности имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества.

Делегацию США возглавляли специальный помощник президента и старший директор в Совете национальной безопасности по вопросам международной политики кибербезопасности Джошуа Стайнман, заместитель госсекретаря по вопросам кибер- и международных коммуникаций и информационной политики Роберт Стреер и заместитель координатора по вопросам кибербезопасности Госдепартамента США Мишель Маркофф. В состав делегации США входили также представители Госдепартамента США, министерств финансов, обороны, энергетики, юстиции и внутренней безопасности, а также Федерального бюро расследований.

Украинскую делегацию возглавил украинский дипломат Вадим Пристайко, а в ее состав входили представители Национального банка, министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, и министерства иностранных дел.

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