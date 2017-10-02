Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Матиос: Янукович и его окружение украли сумму, равную годовому бюджету Украины

Матиос: Янукович и его окружение украли сумму, равную годовому бюджету Украины

Матиос: Янукович и его окружение украли сумму, равную годовому бюджету Украины
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Расследование займет годы

02.10.17 322
200

Беглый экс-президент Виктор Янукович и его окружение за время пребывания при власти украли сумму, эквивалентную размеру годового бюджета Украины по курсу 8 грн за доллар. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

"Чтобы это расследовать до каждой копейки нужны годы. Но мы ориентируемся, что суммарно за весь этот период, 4 года, вся эта компания где-то годовой бюджет украли - в гривнах при курсе 8 (гривен за доллар, - ред.)", - сказал Матиос.

Напомним, психологическая экспертиза не установила фактов давления на бывшего президента Виктора Януковича при обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. 

 

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защитыВ НАПК утвердили антикоррупционную стратегию на 2018 – 2020 годыМатиос: В пожарах на военных складах виноват Генштаб

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2495
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 18991
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 1695
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 7818
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 2685
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3631
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 3505
  8. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2245
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 27705
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1288
  1. На Марсе зафиксировано мощное сияние 3500 / 4104
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1958 / 18991
  3. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 1794 / 27705
  4. Сегодня вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 1183 / 1370
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1072 / 47803
  6. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 911 / 1209
  7. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 2019 год 785 / 961
  8. Мы их теряем. 8 вещей, запасы которых могут вскоре иссякнуть 783 / 1225
  9. Трамп ввел образовательные и культурные санкции против России 740 / 868
  10. Простая арифметика. Как научить детей учиться 659 / 2047
  1. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 24 / 27705
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 13 / 18991
  3. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 12 / 1209
  4. Простая арифметика. Как научить детей учиться 8 / 2047
  5. Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защиты 4 / 1046
  6. За год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян, - Геращенко 4 / 575
  7. Превратности моды. 10 fashion-трендов с необычными историями 4 / 565
  8. Зверский остров. Где человек лицом к лицу встречается с дикой природой 4 / 511
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4 / 76208
  10. Матиос: Янукович и его окружение украли сумму, равную годовому бюджету Украины 4 / 322
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.