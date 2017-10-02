Матиос: Янукович и его окружение украли сумму, равную годовому бюджету Украины

Беглый экс-президент Виктор Янукович и его окружение за время пребывания при власти украли сумму, эквивалентную размеру годового бюджета Украины по курсу 8 грн за доллар. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

"Чтобы это расследовать до каждой копейки нужны годы. Но мы ориентируемся, что суммарно за весь этот период, 4 года, вся эта компания где-то годовой бюджет украли - в гривнах при курсе 8 (гривен за доллар, - ред.)", - сказал Матиос.

Напомним, психологическая экспертиза не установила фактов давления на бывшего президента Виктора Януковича при обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.