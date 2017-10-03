Луценко о взрывах в Калиновке: Основная версия - диверсия

Основной версией следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия. Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на брифинге в Харькове, передает Украинская правда.

"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что периметр склада был "фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект.

По его словам, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов массово нарушался с согласия и даже по приказу руководителя базы.

"В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто вероятно причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", - отметил он.

Луценко сообщил, что также следствие рассматривает возможную служебную халатность со стороны должностных лиц Генерального штаба.

Кроме того, изучается версия служебной халатности при выделении средств на содержание арсенала. По его словам, здесь есть вопросы к Министерству финансов.

Генпрокурор сказал, что располагает и другими деталями расследования чрезвычайного происшествия в Калиновке, но в интересах следствия разглашать их не будет.

Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).