Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 3 октября
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 3 октября
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