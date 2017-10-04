США помогут НБУ с кибербезопасностью

Национальный банк Украины и представители Федерального резервного банка Нью-Йорка договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности. Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.

3 октября в Нацбанке состоялась встреча с представителями Федерального резервного банка Нью-Йорка, который является частью ФРС США.



Стороны договорились расширять сотрудничество, особенно в области кибербезопасности, и чаще встречаться с целью консультаций о деятельности центральных банков Украины и США, а также влияния глобальных тенденций на финансовые системы стран.

В ходе встречи и.о. председателя НБУ Яков Смолий рассказал о масштабной внутренней реорганизации Национального банка, а также о шагах, которые регулятор уже осуществил в направлении реализации реформ.