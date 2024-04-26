7 "запретных" слов: как распознать фейковое SMS банка и не попасть на мошенников

В 2023 году преступники украли у простых граждан США 372 млн долларов, используя поддельные сообщения.

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Мошенники все чаще прибегают к текстовым сообщениям, выдавая себя за банки и другие финансовые учреждения. Чтобы не стать их жертвой, следует знать, как выглядит настоящее сообщение от официальной организации, пишет The Sun.

Согласно отчету Федеральной торговой комиссии США за 2023 год, киберпреступники украли у простых граждан 372 млн долларов, используя поддельные сообщения. Эксперты по кибербезопасности из компании McAfee рассказали изданию, на какие слова стоит обращать внимание, чтобы не попасть на крючок аферистов.

Во-первых, говорят специалисты, реальные компании никогда не отправляют текстовые сообщения клиентам и напрямую не запрашивают их личную информацию. В компаниях знают, что личная информация — конфиденциальна, с ней необходимо обращаться осторожно и всячески ее защищать от хакеров.

Во-вторых, сообщение (хоть голосовое, хоть письменное) от настоящего банка никогда не будет содержать следующих запросов о предоставлении:

номера социального страхования;

PIN-кода от карты;

данных банка;

деталей оплаты.

Мошенники зачастую включают эти слова в сообщения, которые выглядят очень реалистично, поэтому иногда люди принимают все за чистую монету. Эти слова также могут встречаться в мошеннических письмах или применяться в ходе телефонных разговоров.

По словам сотрудников McAfee, стоит обращать внимание на орфографические и грамматические ошибки, подозрительные ссылки и вложения. Также нужно уточнить, размещал ли ваш банк ту или иную информацию, зайдя на его официальный сайт, или связавшись с сотрудниками финучреждения по официальным каналам.

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Федеральная торговая комиссия заявила, что в прошлом году было зарегистрировано 358 428 е-мейлов, отправленных преступниками, в результате чего люди потеряли 430 млн долларов. Также было зарегистрировано 297 765 сообщений и телефонных звонков, организованных злоумышленниками, что привело к потере гражданами 850 млн долларов.

Ранее мы писали о 8-ми признаках того, что киберпреступники крадут данные со смартфонов. Стоит проверить, как работает смартфон и какую информацию отображает, чтобы понять, атаковали ли вас хакеры, или нет.