7 "заборонених" слів: як розпізнати фейкове SMS банку і не потрапити на шахраїв

У 2023 році злочинці вкрали у простих громадян США 372 млн доларів, використовуючи підроблені повідомлення.

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Шахраї все частіше вдаються до текстових повідомлень, видаючи себе за банки та інші фінансові установи. Щоб не стати їхньою жертвою, слід знати, який вигляд має справжнє повідомлення від офіційної організації, пише The Sun.

Згідно зі звітом Федеральної торгової комісії США за 2023 рік, кіберзлочинці вкрали у простих громадян 372 млн доларів, використовуючи підроблені повідомлення. Експерти з кібербезпеки з компанії McAfee розповіли виданню, на які слова варто звертати увагу, щоб не потрапити на гачок аферистів.

По-перше, кажуть фахівці, реальні компанії ніколи не надсилають текстові повідомлення клієнтам і безпосередньо не запитують їхню особисту інформацію. У компаніях знають, що особиста інформація — конфіденційна, з нею необхідно поводитися обережно і всіляко її захищати від хакерів.

По-друге, повідомлення (хоч голосове, хоч письмове) від справжнього банку ніколи не міститиме наступних запитів про надання:

номера соціального страхування;

PIN-коду від картки;

даних банку;

деталей оплати.

Шахраї часто включають ці слова в повідомлення, які виглядають дуже реалістично, тому іноді люди приймають все за чисту монету. Ці слова також можуть зустрічатися в шахрайських листах або застосовуватися під час телефонних розмов.

За словами співробітників McAfee, варто звертати увагу на орфографічні та граматичні помилки, підозрілі посилання і вкладення. Також потрібно уточнити, чи розміщував ваш банк ту чи іншу інформацію, зайшовши на його офіційний сайт, або зв'язавшись зі співробітниками фінустанови офіційними каналами.

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Федеральна торгова комісія заявила, що торік було зареєстровано 358 428 е-мейлів, надісланих злочинцями, внаслідок чого люди втратили 430 млн доларів. Також було зареєстровано 297 765 повідомлень і телефонних дзвінків, організованих зловмисниками, що призвело до втрати громадянами 850 млн доларів.

Раніше ми писали про 8 ознак того, що кіберзлочинці крадуть дані зі смартфонів. Варто перевірити, як працює смартфон і яку інформацію відображає, щоб зрозуміти, атакували вас хакери чи ні.