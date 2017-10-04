Законопроект о реинтеграции Донбасса не навредит процессу возвращения Крыма, – Порошенко

Предлагается законодательно закрепить статус оккупированных Россией территорий за всеми населенными пунктами, которые контролируют боевики "ЛНР" и "ДНР"

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что положения законопроекта о реинтеграции Донбасса не должны навредить процессу возвращения под украинский суверенитет аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в президентском проекте закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Законопроект был зарегистрирован в парламенте сегодня, 4 октября.

"Этот Закон действует без вреда для неотъемлемого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанной границе", – говорится в тексте президентского законопроекта.

Также Порошенко предлагает законодательно закрепить статус оккупированных Россией территорий для всех населенных пунктов, которые сегодня контролируют боевики "ЛНР" и "ДНР". Руководство силовиками на Донбассе президент предлагает возложить на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрирован в Верховной Раде

Напомним, сегодня, 4 октября, президент подал в парламент два законопроекта, касающихся ситуации на Донбассе. Первый предусматривает особенности внутренней политики Украины в отношении оккупированных районов, второй – мирного урегулирования ситуации там.

Ранее Порошенко предложил создать международную группу друзей деоккупации Крыма. Также президент неоднократно высказывал убеждение в возврате Донбасса и Крыма под украинский суверенитет.