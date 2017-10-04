На Сумском участке непреднамеренные нарушения границы с обеих сторон происходят часто

Россия официально подтвердила задержание украинских пограничников и просит у Госпогранслужбы документы для их идентификации. Об этом сообщил первый заместитель главы ГПСУ Василий Серватюк, передает LIGA.net.

"Российская сторона проинформировала, что ими задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Госпогранслужбы Украины", – сказал он.

Также, по словам Серватюка, российская сторона попросила предоставить документы, подтверждающие, что задержанные действительно являются украинскими пограничниками.

"На завтра планируется проведение представительской встречи. Мы ожидаем, что украинские пограничники будут возвращены. И можно будет в результате расследования выяснить, как они оказались на российской территории", – сказал он.

Серватюк отметил, что пока сложно сказать, как это произошло.

"То ли они случайно нарушили режим границы, во время мониторинга сбились, потеряли ориентир и попали на территорию РФ, или были какие-то другие обстоятельства", – сказал он.

Первый замглавы Госпогранслужбы добавил, что такие нарушения на Сумском участке границы с обеих сторон происходят часто, потому что делимитация границы тут не всегда совпадает с историческими границами.

"На сегодняшний день и у нас много задержаний российских военнослужащих и граждан, которые в силу тех или иных обстоятельств нарушили режим госграницы", – пояснил он.

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Ранее сообщалось, что Госпогранслужба разыскивает и устанавливает местонахождение двух пограничников, которые 3 октября пропали во время мониторинга границы в Сумской области. В российских СМИ появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей. Однако погранслужба России вначале открещивалась от задержания.