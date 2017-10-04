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Главная » Страна » АТО: с полуночи потерь среди наших бойцов нет
АТО: с полуночи потерь среди наших бойцов нет
Фото: Минобороны

АТО: с полуночи потерь среди наших бойцов нет

Враг не прекращает применять минометы

04.10.17 13
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В районе проведения АТО, после вчерашней активизации, сегодня количество обстрелов со стороны российско-оккупационных группировок несколько уменьшилось.

С полуночи потерь среди наших бойцов нет, сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00.

В то же время, враг не прекращает применять минометы. Так, около 3 ночи оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям в районе Гнутово, что на Приморском направлении. Также под огнем из гранатометов и стрелкового оружия противника сегодня днем ​​оказались укрепления украинской армии у Красногоровки.

На Донецком направлении боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наших защитников у Зайцево. А автоматические гранатометы противник применял на подступах к Опытному.

В ответ на почти каждую провокацию украинские военные открывали жесткий огонь на подавление вооруженной активности врага.

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