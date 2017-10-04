Украина в январе-сентябре импортировала угля на 1,9 млрд долларов

Больше всего - из РФ

Украина в январе-сентябре 2017 года импортировала 13 млн 34,735 тыс. тонн угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на сумму 1 млрд 899,818 млн долларов, в том числе в сентябре - на 212,277 млн долларов.

Об этом сообщает ЦТС.

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на 1 млрд 43,391 млн долларов (доля в импорте 54,92%), из США - на 477,911 млн долларов (25,16%), из Канады - на 116,185 млн долларов (6,12%), из других стран - на 262,331 млн долларов (13,81%).

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Таким образом, в денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 82,9% по сравнению с январем-сентябрем-2016 (1 млрд 38,811 млн долларов).

В натуральном выражении импорт увеличился на 11,4% по сравнению с январем-сентябрем-2016 (11 млн 705,591 тыс. тонн).

При этом Украина за девять месяцев 2017 года экспортировала 471,333 тыс. тонн угля каменного и антрацита на 75,373 млн долларов, в том числе в РФ - на 40,862 млн долларов, Словакию - на 28,027 млн долларов, Турцию - на 2,566 млн долларов, в другие страны - на 3,918 млн долларов.

Напомним, Россия продает на международных рынках уголь из оккупированных районов Донбасса.