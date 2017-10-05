Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Укргазвыдобування хочет добывать газ на шельфе Черного моря

Укргазвыдобування хочет добывать газ на шельфе Черного моря

Укргазвыдобування хочет добывать газ на шельфе Черного моря
Фото из открытых источников

Разведывательное бурение планируется начать в 2019-202 годах

05.10.17 432
000

Государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует начать добывать природный газ на лицензионных участках, которые расположены шельфе Черного моря и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил глава компании Олег Прохоренко, передает УНИАН.

"Мы предлагаем разрабатывать 5 лицензионных участков на шельфе Черного моря, запасы газа на которых составляют от 80 до 300 млрд кубометров газа. Мы оцениваем, что в перспективе 5-7 лет можно выйти на показатель добычи 5 млрд кубометров в год, а используя опыт других стран, я считаю, что мы сможем сократить этот период", - отметил он.

Прохоренко добавил, что госкомпания рассчитывает начать разведывательное бурение в 2019-2020 году и выйти на промышленную добычу в начале 2021 года.

По словам Прохоренко, инвестиции в этот проект могут составить 5-6 млрд грн, поскольку бурение на шельфе очень дорогостоящее.

"Укргазвыдобування никогда не работала на шельфе, поэтому мы рассчитываем на перспективу сотрудничества. Это может быть соглашение о разделе продукции, может быть контракт на добычу, но главный тезис следующий: мы не будем все делать самостоятельно, мы хотим получить лицензии, привлечь к этому проекту инвесторов, создать условия для развития этого сегмента, чтобы потом и другие компании начали заходить в Украину", - добавил глава компании.

Напомним, Укргазвыдобування – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат Нафтогазу Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимойГазпром построил 300 км "Турецкого потока"Из-за пожара в Калиновке остановились три газораспределительные станции

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3301
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 23410
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2378
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9394
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3506
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4170
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4787
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3234
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29402
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1409
  1. Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате 3827 / 4596
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 2524 / 3808
  3. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 2498 / 3204
  4. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2283 / 2571
  5. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 1921 / 2195
  6. США рассекретили данные о советских ракетах 1903 / 2385
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1682 / 52235
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1287 / 23410
  9. Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов 1256 / 1586
  10. Почти готов. Что происходит с законом о реинтеграции Донбасса 1233 / 1400
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 35 / 3808
  2. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 19 / 1469
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 10 / 23410
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9 / 9394
  5. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 9 / 2195
  6. Атрибуты стартапера: 10 вещей, без которых не обойтись при строительстве бизнеса 5 / 193
  7. США рассекретили данные о советских ракетах 5 / 2385
  8. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4 / 4787
  9. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 4 / 3204
  10. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 4 / 2571
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.