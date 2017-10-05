Укргазвыдобування хочет добывать газ на шельфе Черного моря

Государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует начать добывать природный газ на лицензионных участках, которые расположены шельфе Черного моря и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил глава компании Олег Прохоренко, передает УНИАН.

"Мы предлагаем разрабатывать 5 лицензионных участков на шельфе Черного моря, запасы газа на которых составляют от 80 до 300 млрд кубометров газа. Мы оцениваем, что в перспективе 5-7 лет можно выйти на показатель добычи 5 млрд кубометров в год, а используя опыт других стран, я считаю, что мы сможем сократить этот период", - отметил он.

Прохоренко добавил, что госкомпания рассчитывает начать разведывательное бурение в 2019-2020 году и выйти на промышленную добычу в начале 2021 года.

По словам Прохоренко, инвестиции в этот проект могут составить 5-6 млрд грн, поскольку бурение на шельфе очень дорогостоящее.

"Укргазвыдобування никогда не работала на шельфе, поэтому мы рассчитываем на перспективу сотрудничества. Это может быть соглашение о разделе продукции, может быть контракт на добычу, но главный тезис следующий: мы не будем все делать самостоятельно, мы хотим получить лицензии, привлечь к этому проекту инвесторов, создать условия для развития этого сегмента, чтобы потом и другие компании начали заходить в Украину", - добавил глава компании.

Напомним, Укргазвыдобування – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат Нафтогазу Украины.