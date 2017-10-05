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Главная » Страна » 9 октября Украину посетит Эрдоган

9 октября Украину посетит Эрдоган

9 октября Украину посетит Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

Президент Турции встретится с Парубием и Гройсманом

05.10.17 381
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Украину 9 октября 2017 года для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины. Об этом сказано в сообщении на сайте турецкого президента, передает РБК-Украина.

Двусторонние и региональные вопросы будут подробно обсуждены на заседании совета в Киеве.

Кроме того, Эрдоган встретится с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе визита будут обсуждаться новые направления сотрудничества для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Украиной, и в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы. Также стороны обсудят крымский вопрос и положение крымских татар.

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