Николаев остался без головы

Городской совет Николаева выразил недоверие мэру города, представителю "Самопомочи" Александру Сенкевичу.
Это произошло на внеочередной сессии горсовета, - сообщает РИА Новости Украина.
Александр Сенкевич заявил после голосования, считает это решение незаконным. Он собирается обжаловать его в суде. "Уверен, что закон будет на моей стороне. Я думал, что депутаты горсовета самостоятельные, а не живут по указанию кого бы то ни было", – отметил представитель "Самопомочи".
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"Это просто изнасилование местной власти. По указанию председателя Николаевской ОГА или еще кого-то депутаты единогласно проголосовали. Это еще не конец", – считает мэр.
Напомним, в Харькове избили депутата горсовета от Самопомичи.